Abbandonò la madre per andare in vacanza | arrestata con l’accusa di omicidio Stava progettando la fuga

(Di sabato 20 luglio 2024) È statacondivolontario aggravato per aver lasciato a casa da sola la, Margherita Battazza di 84 anni, perin. I carabinieri della Compagnia di Monterotondo, in provincia di Roma, hanno arrestato Antonella Marrella, 49 anni, figlia convivente dell’anziana, a cui lanon autosufficiente era affidata. La donna, ai domiciliari condi abbandono di persona incapace che ha poi causato la morte della, è stata portata in carcere perché, per gli investigatori,la. Lo scorso mese di giugno l’84enne fu ritrovata senza vita dai carabinieri che si erano recati nella casa di Montelibretti per notificare un atto di diversa natura alla 49enne. In casa, però, trovarono il cadavere di Battazza, morta di stenti, lasciata sola dalla figlia da diversi giorni, senza acqua né cibo.