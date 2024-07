Wta Palermo 2024 Parry | Giocare le Olimpiadi in casa è un grande sogno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) “E’ stato un match difficile, e del resto conoscevo bene la mia avversaria, non solo per il tipo di gioco ma anche per le condizioni climatiche. Ho sofferto parecchio il caldo, ho cercato di fare il mio gioco, di essere focalizzata e dial meglio”. Lo ha detto Dianein conferenza stampa dopo la vittoria in tre set, per la terza volta su tre nel torneo, contro la connazionale Chloe Paquet, che le spalanca la strada verso le semifinali del Wta di: “So di essere tra le poche rimaste col rovescio a una mano, non siamo in tante a farlo, cerco di variare, di usare entrambe le modalità, per me è un’arma in più che mi permette di fare passanti. Non è facile, sulla terra il rimbalzo della palla non consente sempre di usare questa tecnica”.