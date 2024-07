Traffico parte l’esodo estivo | quali sono le giornate da bollino nero per le vacanze 2024

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Duedaper il: sabato 3 e sabato 10 agosto saranno i giorni delsulle strade e le autostrade italiane. La polizia segnala che l’aumento delriguarderà soprattutto i primi due fine settimana di agosto, connze previste già a partire dal giovedì pomeriggio e poi nel venerdì pomeriggio. Lepeggioriquelle del 3 e del 10 agosto, consostenuto anche nelle due domeniche. Per quanto riguarda la settimana di Ferragosto, si prevede l’inizio degli spostamenti per la giornata di mercoledì 14, con ancora più intensità nel pomeriggio e nella mattinata del 15. Stabile, invece, ilprevisto per venerdì 16.