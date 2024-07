Temptation Island Alessia e Lino hanno recitato un copione? L’avvistamento e la verità sulla moto di lui

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 19 luglio 2024)Passarella eGiuliano potrebbero essere responsabili di un raggiro ai danni della Redazione di, o almeno questo é parte integrante delle segnalazioni che giungono ai loro danni nel web. In particolare una nota voce dei social a fare sollevare una bufera online sul conto dei due fidanzati, che starebbero fingendo una crisi d’amore in TV ai fini di visibilità, popolarità e per un tornaconto economico personali.2024,Pascarella eGiuliano si fingono in crisi? I due fidanzatiPascarella eGiuliano possono dirsi tra i protagonisti più discussi tra quelli in gioco a2024. O almeno questo é stando alla bufera online esplosa in queste ore che vede il blogger Alessandro Rosica dare voce ad una serie di lamentele.