Summer Hits I ragazzi delle scorte o Into the storm? La tv del 19 luglio

(Di venerdì 19 luglio 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 19, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Tim”, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Arriva l’estate e la grande musica scende in piazza. È quella di Tim, la kermesse musicale di Rai 1 e la piazza è quella di Roma, nella storica Piazza del Popolo che, anche quest’anno si accende con le colonne sonore dell’estate 2024. RaiTre dalle 21.20 proporrà il docu-film “I”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Ricordo tutto” e “Io devo continuare”. Nel primo, sono 57 i giorni che separano la strage di Capaci dalla strage di via D’Amelio.