Riassunto | Exscientia acquista tutti i diritti sul potenziale inibitore CDK7 best-in-class in vista della lettura dei dati di fase 1 di escalation della dose

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ottimizza ildi crescita del GTAEXS617 progettato con precisione con l’acquisto deida GT Apeiron Preper la seconda metà del 2024 ladeidiin monoterapia per il trial di1/2 ELUCIDATE Lo studio diin combinazione che inizia con il tumore al seno HR+/HER2- verrà avviato a fine 2024/inizio 2025 OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–plc (Nasdaq: EXAI) oggi ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire la quota di GT Aperion del suo programma diorale, ottenendo così il totale controllo di GTAEXS617 (‘617) e di tutta la relativa proprietà intellettuale. Ladiin monoterapia di ELUCIDATE è progettata per valutare la sicurezza, farmacocinetica e farmacodinamica di ‘617 nei tumori solidi avanzati.