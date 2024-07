Picchiare una donna? Se è lui va bene Lula vergogna totale | sinistra mondiale in imbarazzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sono ore movimentate per, sinistrissimo presidente del Brasile. Luiz Inacio Lila da Silva, questo il lungo nome all'anagrafe dello storico leader del Partito dei lavoratori, eletto per la terza volta Capo dello Stato nel gennaio del 2023 dopo aver sconfitto Jair Bolsonaro, è incappato in una brutta gaffe che forse tradisce anche l'atteggiamento fondamentalmente maschilista e retrogrado di gran parte dellasudamericana. Commentando l'incremento dei casi di violenza domestica registrato nel Paese, in particolare dopo le partite di calcio, il presidente ha ridimensionato gli attacchi contro le donne sferrati contro dai tifosi della sua squadra di calcio del cuore, il Corinthians.