Parigi 2024 regolamento pentathlon moderno | la formula e come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildialle Olimpiadi di, in programma dall’8 all’11 agosto: ecco, di seguito, tutto quel che serve sapere. Ilvedrà svolgersi le gare individuali con 36 donne e 36 uomini al via (massimo 4 per genere per nazione). Le gare si svolgono in due giornate, una dedicata alle qualificazioni ed una per la finale. Gli atleti si cimentano in cinque specialità in quattro eventi: equitazione, scherma, nuoto e Laser Run che combina tiro a segno e corsa. Una novità rispetto a Tokyo 2020 riguarda l’atto conclusivo, che si svolgerà interamente nell’arco di 90 minuti (20’ equitazione, 15’ scherma, 10’ nuoto e 15’ Laser Run). Nelle qualificazioni si svolgono Ranking Round e Bonus round di scherma, equitazione e nuoto. In finale, l’ordine delle discipline sarà: equitazione, Bonus Round di scherma, nuoto e Laser Run.