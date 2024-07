Parigi 2024 regolamento beach volley | la formula e come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildei tornei didelle Olimpiadi di, in programma dal 27 luglio e al 10 agosto all’ Eiffel Tower Stadium, vicino al Champ de Mars: ecco, di seguito, lae tutto quel che serve sapere. Ai Giochi parteciperanno 24 coppie maschili e 24 femminili (per un totale di 48 donne e 48 uomini), rispettando il limite di due per nazione per genere. La fase preliminare prevede sei gironi da quattro squadre ciascuno che si giocheranno all’italiana (ogni coppia disputerà 3 partite). Le teste di serie e l’assegnazione dei gironi saranno determinate mediante sorteggio (secondo i criteri illustrati in seguito), una volta definite le coppie qualificate e non oltre una settimana prima dell’inizio della competizione. Le prime due classificate di ogni girone e le migliori due terze classificate nei rispettivi gironi avanzeranno direttamente alla fase finale.