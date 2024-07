Papa | Sia rispettata tregua olimpica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 19 luglio 2024) 11.24 Le Olimpiadi "sono per loro natura portatrici di pace, non di guerra. E' con questo spirito che l'antichità stabilì unadurante i Giochi, che l'età moderna tenta di riprendere". CosìFrancesco, in un messaggio all'arcivescovo di Parigi,dove dal 26 luglio all' 11 agosto si terranno le Olimpiadi. "In questo travagliato periodo, in cui la pace nel mondo è seriamente minacciata, auspico che tutti vogliano rispettare questa". I Giochi siano inoltre "occasione per rafforzare l' unità nazionale", aggiunge Francesco.