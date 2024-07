Oroscopo Paolo Fox weekend 20 e 21 luglio 2024 | Scorpione indulgente

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 19 luglio 2024)Fox rivela l'del fine settimana del 20 e 21, concentrandosi su amore, emozioni, lavoro e salute. Sabato la Luna sarà in Capricorno mentre domenica transiterà in Acquario e ci sarà il plenilunio. I nati dellosi sentiranno più indulgenti, mentre l'Ariete dovrà fare molta attenzione in amore.Fox 20-21: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: sabato dovrai fare attenzione perché la Luna sarà contraria e causerà piccoli disagi. Domenica, invece, potresti innervosirti con il partner. Emozioni: dovresti mantenere un atteggiamento calmo. Lavoro: eventuali situazioni economiche andranno affrontate con prudenza. Sii diplomatico se miri a fare carriera. Salute: non dedicarti alle attività rischiose. Toro - Amore: ultimamente c'è aria di polemica nella relazione. Trova e raggiungi un compromesso.