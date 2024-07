Naspi agosto 2024 | quando arriva il pagamento? Date probabili

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 19 luglio 2024)ilil? A differenza degli altri sostegni economici erogati dall’Inps, per l’indennità di disoccupazione non si possono dare coordinate precise. Anche se non c’è un calendario fisso, è comunque possibile aspettarsi il versamento in dei momenti ben precisi del mese. Uno sguardo veloce a quello che c’è da sapere in merito alla questione.: come funziona l’accredito dell’indennità?il? A differenza degli altri sostegni economici erogati dall’Inps, per l’indennità di disoccupazione non si possono dare coordinate precise. In pratica, non c’è un’unica data per i versamenti, un unico giorno l’importo viene erogato a tutti i beneficiari.