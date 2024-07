LIVE Berrettini-Auger Aliassime ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | rivincita del quarto di finale di Wimbledon 2021 dalle 17 | 30

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti ditra Matteoe Felix. Giornata di quarti diin Svizzera, colorata d'azzurro per la presenza del romano e di Fabio Fognini, che precederà in ordine di tempo questa partita. Ligure che si trova per giunta 4 punti davanti in classifica ATP ache, con una vittoria oggi, avrebbe chance di sopravanzarlo, visto anche l'improbo confronto che attente l'ex numero 9 del mondo (vs Tsitsipas). Ricordiamo che, vincendo il torneo bissando il successo del 2018, l'azzurro tornerebbe in top 50. Perdue partite d'esordio diverse tra di loro, ma entrambe positive.