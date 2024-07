Larossi apre il concerto di Rose Villain alla Notte Bianca di Sarzana

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Domenica 21 luglio, nell’ambito delladi, Barbara Rossi, in arte, avrà l’onore di aprire ildella celebre cantautrice pop, hip-hop e urban. L’evento si terrà in Piazza Matteotti alle ore 20:30 e sarà ad ingresso gratuito, per celebrare i 559 anni dnascita della città., cantautrice toscana dal talento emergente, si distingue per il suo stile indie rock italiano e per i suoi testi intelligenti e taglienti. Le sue canzoni, che mescolano rock classico e indie rock italiano, trattano temi contemporanei con una rara combinazione di ironia e schiettezza. Laureata in Lettere,ha intrso il suo percorso da solista, dedicandosi con passionescrittura musicale e testuale. Il singolo d’esordio “Mani sudate”, prodotto da Pietro Foresti, ha già catturato l’attenzione del pubblico.