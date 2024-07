La pallina rimbalza due volte Gaston fa finta di nulla e il giudice non se ne accorge | Zverev perde il set e s’infuria – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un errore che è costato solamente un set. All’ATP di Amburgo, Alexanderuno scambio per una svista deldi sedia Alison Hughes. Laindirizzata verso il tennista francese Hugoduesul campo ma la partita prosegue e il tedescoil set.chiede l’intervento del supervisor e minaccia addirittura di abbandonare la partita. Il replay mostra chiaramente come la palla abbia colpito la terra rossa dueprima della risposta di. Ma il francese ha fattodie incredibilmente l’arbitro non se ne è accorto. One or two bounces? ????#HamburgOpen pic.twitter.com/emcYwDXNRH — Tennis TV (@TennisTV) July 18, 2024: “Un errore così può costarti la partita” “Una decisione sbagliata come quella può costarti la partita. Mi è costato il primo set alla fine della giornata.