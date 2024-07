Jannick numero 1 al mondo Una storia ancora da scrivere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non era mai accaduto nella. Ed è unache è appena all’inizio. Mai un italiano si era issato in cima alla classifica del tennis mondiale. Dopo Pietrangeli e Panatta, il vuoto. Qualche sporadica incursione fra i primi 15 e poco altro. Fino a lui, fino aSinner, sbucato da un paesino della Val Pusteria e diventato l’idolo di un’intera nazione. Che fosse un predetinato era risaputo, che potesse diventare il migliore alforse non tutti lo pensavano. Con 14 titoli del circuito maggiore, vinti in tutte le condizioni di gioco attualmente in uso (cemento outdoor e indoor, terra rossa ed erba), è il più vittorioso tennista italiano dell’era Open. Il suo palmares vanta un titolo del Grande Slam (gli Australian Open), una Coppa Davis, due Masters 1000, cinque Atp 500 e sei Atp 250. Ma la lista è detinata ad essere presto aggiornata.