Inchiesta Liguria Toti non risponde in interrogatorio dopo accuse finanziamento illecito

(Di venerdì 19 luglio 2024) È in programma oggi, in videocollegamento dalla caserma di Spezia, l’di garanzia per Giovanni: per il governatore dellail giudice delle indagini preliminari ha disposto una nuova misura domiciliare con l’accusa diper gli spot elettorali delle comunali di giugno 2022 proiettati sul maxischermo di Terrazza Colombo, di proprietà dell'editore dell'emittente locale Primocanale, Maurizio Rossi. Passaggi pubblicitari, secondo i pm Federico Manotti e Luca Monteverde, pagati sottobanco da Esselunga in cambio dell'accelerazione degli iter burocratici per aprire i nuovi supermercati a Sestri Ponente, Savona e Rapallo. Sono indagati per lo stesso reato anche l'ex braccio destro di, Matteo Cozzani, l'ex membro del Cda Francesco Moncada e Maurizio Rossi.