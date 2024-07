Il perito del gip Possibili altre responsabilità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’incidente probatorio era stato chiesto, attraverso il pm Pansa, titolare del fascicolo ora passato ad altro sostituto, da parte di alcuni residenti dei tre palazzi danneggiati, per cristallizzare le cause del rogo in vista del processo relativo all’incendio di via Moroni, divampato lo scorso agosto in una mansarda in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Tra condomini, negozianti e amministratori, le parti offese sono 65. Il gip Federica Gaudino aveva nominato comel’ingegner Paolo Panzeri e ieri l’udienza era fissata per discutere le conclusioni. Ci sono almeno due professionisti incaricati dagli inquilini (una famiglia è assistita dall’avvocato Federico Pedersoli) e quello a cui si è affidato, con l’avvocato Vanessa Bonaiti, l’impresario C.R., 41anni di Bonate Sotto, unico indagato.