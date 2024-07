Il Giappone e le sterilizzazioni forzate per evitare bimbi difettosi | il governo chiede scusa dopo 48 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) È andata avanti per 48la vicenda delleda parte delse, agite su persone considerate “inadatte” a procreare nihonjn (si) “sani “e “puri”; ma questa settimana è stato fatto un passo avanti nel riconoscere il diritto per le vittime a essere in qualche modo ricompensate, con tanto di scuse. “La responsabilità delè significativamente ampia. Chiedodal profondo del cuore” ha affermato il primo ministro Kishida Fumio mercoledì, nell’incontro avuto con circa 130 delle 25.000 vittime della sterilizzazione forzata avvenuta dal 1948 al 1996, data in cui venne abolita la Y?sei Hogo H? (Legge di Protezione Eugenetica) che intendeva prevenire la nascita di”. A oggi, sono solo circa un migliaio coloro a cui è stato riconosciuto un compenso economico.