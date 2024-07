Guerre epidemie? Il vero flagello è l’incompetenza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sono molti i cultori della materia che, fin dalle prime manifestazioni violente del Covid, hanno messo in guardia dai pericoli indiretti che esso avrebbe causato. Il più grave sarebbe stato il disagio psichico della popolazione, prima marginale, poi sempre più marcato. Il Covid, è noto, pur essendosi ridimensionato come patologia, ha generato un’onda lunga che, in parte, è ancora in alto mare. La stessa ha tuttora forza 7, anche perché è supportata da tante altre negatività (, calamità e eventi dello stesso genere) che sono oramai diffuse e facilmente riscontrabili. Solo ad abundantiam, ieri la Bce ha lasciato invariato il livello dei tassi Cvd, annunciando che riprenderà la trattazione dell’argomento a settembre. L’ umanità sta provando i disagi di une proprio “tempo di guerra”, con tutti i risvolti che esso porta.