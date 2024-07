Fuori dalla porta

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 luglio 2024) I luoghi dedicati solo agli adulti sono una realtà da tempo. Hotel, ristoranti, a volte anche voli aerei, posti dove ci si rifugia per qualche ora lontano dal chiasso e dal rumore della vita. Certo, quando sono nati i primi locali “adults only”, l’opinione pubblica non li ha visti di buon occhio. Come si possono lasciarei bambini? Come non tollerare le risate e il chiacchiericcio degli esseri umani più puri al mondo? Solo per poi rendersi conto che tutti, genitori compresi, a volte abbiamo bisogno di quel meraviglioso silenzio che solo un ambiente privo di bambini può regalare.