Francesca Deidda c’è la conferma | i resti trovati nel borsone sono suoi

(Di venerdì 19 luglio 2024) Cagliari, 19 luglio 2024 – Laè arrivata: iumaniin unnelle campagne di San Priamo in Sardegnadi, la 42enne sparita da San Sperate i primi di maggio e che secondo l'accusa sarebbe stata uccisa dal marito Igor Sollai, 43 anni, attualmente in carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ilda calcio era stato recuperato ieri dai carabinieri ai piedi di un albero, nascosto tra rami e terriccio, nelle campagne di San Priamo. Laarriva dalla comparazione fatta dai carabinieri del Ris di Cagliari tra il Dna della donna scomparsa e quello prelevato daineltrovato ieri.