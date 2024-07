Fatti criminosi a San Giovanni Comunicazione del sindaco in consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 2024 – Ildi SanValentina Vadi, ieri pomeriggio, in, ha fatto unasugli ultimi eventiche si sono registrati in città e ha informato i consiglieri su alcuni aspetti importanti. "La situazione che abbiamo vissuto in questi giorni purtroppo non è nuova, perché è analoga a quella che si era già verificata alcuni mesi fa, all'inizio della primavera, ed è ascrivibile ad una persona dedita a questa tipologia di attività illegali, che risiede temporaneamente, addirittura con obbligo di dimora da parte della Procura della Repubblica, presso l'ex hotel River - ha annunciato Vadi - E' una situazione di profondo disagio sociale che si unisce e si intreccia ad un luogo estremamente complesso, rispetto al quale c'è stata un'attenzione da parte dell'amministrazione”.