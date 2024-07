F1 Max Verstappen | Buon avvio di weekend con gli aggiornamenti ma c’è tanto lavoro da fare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Secondo in FP1, secondo in FP2. Bilancio tutto sommato soddisfacente per Maxal termine della prima giornata di prove libere verso il Gran Premio d’Ungheria 2024, valido come tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha avuto modo di provare per la prima volta il nuovo pacchetto diintrodotto sulla sua RB20 all’Hungaroring di Budapest, dimostrandosi competitivo sia sul giro secco che sul passo in attesa di trovare un compromesso ideale sull’assetto. “Penso che abbiamo avuto unaa giornata con gliche abbiamo introdotto questo. Ovviamente c’è ancora moltodaper ottimizzare la vettura, ma credo che sia stato unvenerdì.