Dalle sanatorie edilizie ai micro appartamenti Il piano Salva-casa arriva in Senato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 – Ilè a un passo dall’approvazione definitiva. Dopo il via libera della Camera,to ieri, si attende solo il sì definitivo delentro il 28 luglio. E, a quel punto, il decreto-legge, voluto con forza da Matteo Salvini, potrà diventare operativo anche nelle rilevanti novità introdotte nel passaggio parlamentare. "Si tratta – avvisa il leader della Lega – della prima risposta concreta alla tassa sulladel progetto Von der Leyen. Misure che agevolano famiglie e pubbliche amministrazioni". Per Pd, M5S e Avs, al contrario, gli interventi previsti "rappresentano un condono e una deregulation selvaggia, destinata a cambiare in peggio il volto delle città e la qualità dell’abitare, consentendo alle persone di poter vivere in "loculi".