Come funzionano i timbri a secco? Una guida completa

Versatili e davvero facili da utilizzare, isono degli strumenti unici, in grado di aggiungere un tocco di eleganza e professionalità ai propri documenti. Impiegati in diversi settori, offrono un modo discreto e sofisticato per imprimere loghi, sigilli e disegni direttamente sulla carta, senza l'uso di inchiostro. Che cosa sono i? Le componenti principali Un timbro aè un dispositivo utilizzato per creare impronte in rilievo, sfruttando la pressione per incidere il design direttamente sulla carta. Differisce infatti dai classici modelli autoinchiostranti, che sfruttano l'inchiostro per trasferire un'immagine o testo sulla superficie del documento.