Choc a Roma | coppia gay aggredita per strada con pugni e frustate

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – Assaliti in piena notte mentre attraversavano la: unagay è statada quattro persone con calci,. A darne notizia è l’Associazione Gay Center che spiega come “nessuno sia intervenuto se non per filmare l’accaduto”. Gualtieri: “Frutto di un atteggiamento criminale” “Quelle mostrate in un video dall’Associazione Gay Center e relative ad un’aggressione ai danni di unagay sono immagini inaccettabili. Picchiare selvaggiamente persone che passeggiano tranquillamente in città non è solo il frutto di ignoranza e squallore morale, ma è figlio di un vero e proprio atteggiamento criminale di persone incapaci di vivere civilmente in una comunità. Spero che le forze dell’ordine riescano ad individuare questi individui per rispondere di quello che hanno fatto.non tollera simili atti di violenza”.