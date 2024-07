Chi era la Signorina Buonasera Ombretta colli sposata con Giorgio Gaber

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Negli anni compresi tra il decennio sessanta e quello ottanta,ha vissuto un’intensa carriera artistica. Dopo essersi classificata al secondo posto a Miss Italia nel 1960, si è gettata a capofitto nel mondo del cinema, interpretando ruoli in pellicole di diversa rilevanza, dalla cinematografia meno nota a produzioni prestigiose di registi come Elio Petri ed Ettore Scola. Nel 1964, ha esplorato il mondo della musica, ottenendo un contratto con la CGD. Tra i suoi 45 giri di maggior successo di quel periodo si ricorda “Ti amo io di più”, una cover di un celebre brano francese. Nel 1969, ha partecipato a Canzonissima con il brano “La mia mama”, uno dei suoi pezzi più acclamati. In parallelo, ha lavorato in televisione come conduttrice di programmi vari, come “Giochiamo gli anni Trenta”, insieme al marito