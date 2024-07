Cai e Sorriso sempre più vicini In regalo zaini e scarponi per dare una spinta in più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un binomio che funziona. E dunque va preservato. La sezione di Imola del Club alpino italiano rinnova il proprio impegno nei confronti della cooperativa sociale ‘Il’, comunità terapeutica residenziale per il recupero di persone con dipendenze da sostanze stupefacenti e alcol. Un impegno che si è manifestato di nuovo attraverso la donazione, avvenuta nei giorni scorsi, di, borracce coi quali equipaggiare i ragazzi della comunità in occasione delle uscite di ‘Montagnaterapia’ che, per il quinto anno consecutivo, l’associazione imolese promuove nell’ambito dei programmi terapeutici per il recupero dalle tossicodipendenze.