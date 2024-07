Bonifica Bagnoli l’esperto De Vivo dopo l’ok del governo al piano | Spese strabilianti ma perché?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiRisanamento di, i conti non tornano ancora. A sostenerlo è Benedetto De, uno dei massimi esperti mondiali di geochimica ambientale, già professore alla Federico II. “Leggo numeri”. Il ricercatore da tempo ha rifatto i calcoli, con l’ausilio di colleghi stranieri. E ritiene spropositate le stime del commissariato di, avallate da Palazzo Chigi. Le cifre sono state diffuse lunedì, alla firma del protocollo tra la premier Meloni e il sindaco-commissario Manfredi. Mercoledì, in consiglio comunale, Manfredi ha parlato di 450 milioni di euro per le bonifiche a terra. A questa somma, già disponibile, mancherebbero ulteriori 50 milioni. Secondo Deinvece, si potrebbero spendere 360 milioni per l’intera messa in sicurezza del sito. Mare e terraferma insieme. Costo al massimo aumentabile a 400 milioni, calcolando gli imprevisti.