Basket serie B | il 2006 ferrarese vuole essere profeta in patria Ferrara Basket Dioli è il volto nuovo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Continuano gli annunci in casa: ieri è stato il turno del giovaneLuigi, classe, che sarà il quarto esterno nelle rotazioni biancazzurre dietro a Ballabio, Marchini e al play/guardia comunitario che arriverà nei prossimi giorni. 188 cm di altezza,è un esterno dalle grandi doti realizzative a cui unisce buone doti fisiche e un talento fuori dal comune, e parallelamente all’impegno ‘senior’ con la prima squadra parteciperà al campionato Under 19 Eccellenza con la Vis. "E’ una sensazione bellissima, sapere di giocare davanti a un pubblico del genere per un ragazzoche da piccolo andava a vedere le partite al palazzetto – commenta il ragazzo –. Sarà una stagione impegnativa, dovrò migliorare sia tecnicamente che fisicamente: dalla mia so di poter contare su un allenatore che dà tanta fiducia ai giovani.