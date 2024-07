Basket C interregionale Baskérs avversarie prestigiose Ecco il girone per la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Era nell’aria da tempo, ma nella tarda serata di mercoledì è arrivata l’ufficialità: sulla base di quanto deliberato dal consiglio federale, iForlimpopoli saranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C, una categoriae tutta da scoprire che vedrà Brighi e compagni alle prese con un torneo in cui rispetto al passato cambiano sia formula che. La compagine artusiana, infatti, è stata inserita nelM, insieme a Guelfoe agli Angels Santarcangelo, che vedrà la presenza anche della Pallacanestro Titano San Marino e di dieci formazioni marchigiane. Sarà unapiena di piazze storiche e realtà invece mai affrontate per gli uomini di coach Alessandro Tumidei, che troveranno rivali di grande tradizione come Osimo, Jesi e Montegranaro (che hanno militato in A2 e A1), per non parlare di Porto Sant’Elpidio.