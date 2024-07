Ascolti tv Temptation Island vince contro Alberto Angela e Noos

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,Filippo Bisciglia,, divulgazione scientificatradimenti e gelosie: la sfida deglitv del giovedì sera si è rinnovata per la terza volta, con un risultato che ormai sembra quasi scontato. Culturatv 18 Luglio,ancora l’amore tradito? Su Rai 1, “– L’avventura della conoscenza” ha portato gli spettatori in un nuovo viaggio affascinante, concome guida d’eccezione. Il programma, erede spirituale di Superquark, ha totalizzato 1.532.000 telespettatori e l’11,5% di share, confermando il suo pubblico affezionato e l’interesse per la divulgazione scientifica di qualità.