Al festival Tramonti a Montemiele il trio chitarristico con i calzini gialli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Colli al Metauro (Pu), 19 luglio 2024 – Saranno le note del Yellow Socks Guitara chiudere domenica 21 luglio l’edizione 2024 deldi teatro amatoriale, danza, musica e incontri “”. L’appuntamento è per le 19,15 nella consueta location rurale e a cielo aperto della rassegna: a, in mezzo a un terreno tra i borghi di Bargni e Serrungarina. Il(che si esibisce indossandorigorosamente), composto da Irene Placci Califano, che è anche la voce della formazione, Roberto Gargamelli e Nicolas Micheli, propone un repertorio classico contemporaneo. Il programma spazia dai grandi autori classici ai più importanti cantautori italiani, passando per gli standard più celebri della musica jazz. Da Albeniz a Dalla, dal Tango alla Suite, con uno sguardo alla tradizione popolare.