Ac Prato tre acquisti | in biancazzurro Gemmi Matteucci e Fantoni

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – Treper il. Il primo è Gian Marco, portiere classe 2004, reduce dall’esperienza nel girone G di serie D con la maglia della Nocerina. Il giocatore lo scorso anno ha collezionato 19 partite da titolare in campionato (su un totale di 33 convocazioni), mantenendo per 13 volte inviolata la porta della formazione di Nocera Inferiore, oltre ad aver difeso i pali anche in una partita dei preliminari di Coppa Italia e nella semifinale play off persa contro il Cassino.