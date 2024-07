Volley l’Italia batte l’Argentina | successo al tie-break match-point sprecato nel terzo Ora le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha sconfittoper 3-2 (25-23; 25-12; 25-27; 25-27; 15-12) nell’ultima amichevole prima delledi Parigi 2024, dove la nostra Nazionale dimaschile si presenterà con grandi ambizioni. I Campioni del Mondo si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaDozza di Bologna dopo aver regolato l’Albiceleste per 3-0 due giorni fa al PalaWanny di Firenze. Primi due set dominati (il secondo chiuso addirittura sul 25-12), ma poi i ragazzi del CT Fefé De Giorgi non sono stati glaciali sui set-avuti traparziale (1, sul 25-24) e quarta frazione (due consecutivi, sul 24-22). Tie-estremamente equilibrato prima dell’accelerazione tricolore sull’11-11 valsa la vittoria. Tra nove giorni l’esordio nella capitale francese in un girone di fuoco che comprende anche Polonia ed Egitto.