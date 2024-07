Volley La Mo Re svela il suo super staff tecnico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Prosegue la marcia di avvicinamento alla stagione 2024-2025 per Mo.Re. Ecco, a poco più di un mese dalla nascita ufficiale del progetto, glitecnici che accompagneranno le formazioni Under 19/Serie C e Under 17/Serie D. Partiamo dall’Under 19: al timone ecco Andrea Tomasini, esperto coach con carriera trentennale nelle giovanili (per esempio al Modena). Al fianco di Tomasini Andrea Cavandoli nel ruolo di secondo allenatore e Simone Iaia come assistente allenatore. Passiamo all’Under 17: in panchina Cristian Bernardi, classe 1973 anch’egli esperto. Bernardi ha lavorato in contesti come la Pieve, la scuola di pallavolo Anderlini eTricolore. Bernardi, oltre ad essere primo allenatore della squadra Under 17, sarà anche responsabiledel progetto.