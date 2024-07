Volley i sorteggi delle italiane per Champions League CEV e Challenge Cup 2024-2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sono stati effettuati iper le Coppe Europee dimaschile che si disputeranno nella stagione. L’Italia schiererà tre squadre in, la massima competizione continentale: Perugia tornerà ai vertici e si presenterà con grandi ambizioni, mentre Monza e Milano faranno il proprio debutto in questo torneo. I Block Devils saranno impegnati nel girone che comprende i rognosi turchi dell’Halkbank Ankara oltre ai decisamente più modesti francesi del Saint-Nazaire VB Atlantique e i cechi dello Jihostroj Ceske Budejovice. Monza esordirà nel gruppo in cui figurano gli arcigni turchi del Fenerbahce Medicana Istanbul, i tedeschi dell’Helios Grizzlys Giesen e una compagine proveniente dai preliminari.