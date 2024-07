Tale e Quale Show 2024 ecco il cast ufficiale | da Carmen Di Pietro a Justine Mattera

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Carlo Conti ha annunciato ildella prossima edizione di, al via a settembre su Rai1: daDitutti gli artisti Ungiovane e fresco è quello svelato oggi da Carlo Conti (come da tradizione sulla sua pagina Instagram) per il suo, al via il prossimo 20 settembre su Rai1. La quattordicesima edizione delloin cui i protagonisti si trasformano nelle stelle della musica italiana e internazionale sarà così anche un’occasione per lanciare nuovi artisti. Una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.