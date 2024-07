Soldi tagliati ai Comuni | Danneggiati i virtuosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il ministero degli Interni ha pubblicato i prospetti con gli importi che sarannoaiin attuazione della misura di ‘contributo degli enti locali alla finanza pubblica dello Stato’, minori risorse previste dalla ultima legge di bilancio che mancheranno anche in Val Bidente. "Una scelta incomprensibile quella di colpire maggiormente gli entiche hanno intercettato i fondi Pnrr – commenta un amareggiato Matteo Zanchini, assessore al bilancio di Santa Sofia –. Lo riteniamo un errore nel merito e nel metodo. Santa Sofia è stato l’unico Comune romagnolo ad aver incassato il ‘Bando Borghi’ Pnrr le cui risorse saranno spese principalmente per la realizzazione di opere pubbliche, quindi per investimenti. La logica con cui il governo ci chiede dai 22 ai 30mila euro all’anno fino al 2028 sulla parte corrente, ci sfugge.