Scontro tra i rettori e il ministero la polemica sui fondi tagliati fa saltare il vertice Il Mur | Perché è un allarme infondato

(Di giovedì 18 luglio 2024) Mezzo miliardo di euro in meno. Questo è il taglio dei finanziamenti complessivo che colpirà le università italiane se non verranno prese contromisure denunciato daidegli atenei italiani.contestato dal Mur che lo considera «». Laaperta dalla Conferenza deiè partita dopo la visione in anteprima della bozza del decreto ministeriale che ripartisce idi finanziamento ordinario agli atenei. Il decreto in sé – denunciano i– prevede 173 milioni di euro in meno rispetto allo scorso anno. Ma la cinghia si tira ancor di più se si considerano l’inflazione, la possibile dismissione del piano straordinario e l’aumento di costi e salari.