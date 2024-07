Runarsdottir | Inter grande storia Sono alta e brava con i piedi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’Women accoglie Cecilía Rán. Il nuovo portiere delle nerazzurre ha descritto anche le sue caratteristiche. NUOVO PORTIERE – L’Women, dopo aver salutato Sara Cetinja, ha dato il benvenuto al nuovo portiere: «Molto contenta per l’opportunità di poter giocare in questasquadra e non vedo l’ora di iniziare l’avventura. È unclub con tanta. La Serie A ha avuto grandi miglioramenti e penso che crescerà ancora nei prossimi anni,contenta di farne parte. Caratteristiche?molto, me la cavo bene sui cross e mi piace giocare anche fuori dai pali.abbastanzacon i».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «