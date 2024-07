Mentre la Boschi | la clamorosa teoria sull' abbraccio tra Renzi e Schlein | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il calcio come metafora della vita e allora la Partita del Cuore diventa uno spunto meraviglioso, un affresco del quadro politico italiano che, per una sera, ha ammainato le bandiere di partito e si è riversato sul rettangolo verde. La 33ima edizione del match di beneficienza istituito nel 1992 con la Nazionale Cantanti sempre pronta ad affrontare qualsiasi avversario, quest'anno si è tenuta allo stadio Gran Sasso d'Italia – Italo Acconcia, a L'Aquila in Abruzzo. ù Protagonista, questa volta, la nazionale dei politici e non è passato inosservato l'tra Matteo, leader di Italia Viva, ed Elly, segretario del Pd.ha così commentato su Instagram la serata: "Bello giocare con altri parlamentari insieme alla Nazionale Cantanti per la Partita del Cuore. L'obiettivo? Raccogliere fondi per aiutare gli ospedali pediatrici.