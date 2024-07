L’ultima spiaggia di Meloni in Ue si aggrappa al peso dell’Italia dopo il ‘no’ a von der Leyen | Non possono negarci il ruolo che ci spetta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Subitola riconferma di Ursula von deralla guida della Commissione europea, la notizia più rilevante che esce dall’emiciclo di Strasburgo è che il bis della presidente, per la prima volta nella storia, non ha trovato l’appoggio del governo italiano. Fratelli d’Italia e Lega, a differenza di Forza Italia, hanno votato contro la politica tedesca e questo rischia di avere serie ripercussioni sulla rilevanza di Roma nella prossima legislatura. Il Paese è il terzo per numero di abitanti tra i 27 membri, ma la scelta di FdI di collocarsi all’opposizione rischia di lasciarlo fuori dai processi decisionali, tranne che in sede di Consiglio Ue. Difficile pensare a dei calcoli sbagliati: quella di Giorgianon può che essere una scelta consapevole.