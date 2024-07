Luigi Borbone la sfilata alla Scalea Mosca dell’Eur ispirata allo Studio 54

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 luglio 2024) Club, Le nuove forme del femminile.sceglie di esibirsi nell’ambito della manifestazione RomaEterna, sulla monumentaleCarlodella Basilica dei Santi Pietro e Paolo. Unaalle atmosfere scintillanti, eccessive ed inclusive dello54, il più strabiliante dei locali notturni della New York di fine Anni Settanta ed Ottanta. Le silhouette di quel periodo si amalgamano a trasparenze e nude look del designer romano. Sete, lane, lurex, denim sono fuse in cuciture tridimensionali, il tutto per dare un’immagine frizzante e glamour al contempo. ph. credits: Augusto Frascataniracconta il suo immaginario racchiuso tra il sogno e la realtà dell’alta moda Sotto l’imponente cupola emisferica, nel punto più elevato, le modelle mostrano top a rete scintillanti di Swarovski.