L’intelligenza artificiale sbarca sugli smartphone Samsung Ecco i nuovi modelli e cosa sanno fare

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 luglio 2024 – L'intelligenzaGalaxy AI arriva sui cellulari. Il colosso sudcoreano dell'informatica lo ha annunciato a Parigi, svelando i treprotagonisti della linea in commercio nei prossimi mesi: oltre aiauricolari Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, spicca l'intelligenzaintegrata per la prima volta aidiGalaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Entrambi i cellulari di serie Z, in formato pieghevole e più versatile, sono stati progettati per offrire maggiore resistenza, grazie all'Armor Aluminium e al Corning Gorilla Glass Victus 2, e assicurare agli utenti più tranquillità nel maneggiare i dispositivi.