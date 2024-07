L’età di Joe Biden è un problema politico serio ma ciò non vuol dire che la disinformazione sul tema non esista

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 18 luglio 2024) di Andrea Zitelli Joe, sia prima di essere eletto presidente degli Stati Uniti che dopo, è stato al centro di svariati filoni di. Sono circolati in Rete contenuti che lo accusavano falsamente di essere stato contestato e insultato durante alcuni eventi pubblici fuori dagli Stati Uniti, di essere stato arrestato, di essere un pedofilo e di bere il sangue dei bambini. Queste ultime due notizie false, in particolare, sono state diffuse in maniera virale dai sostenitori del movimento complottista noto come QAnon, che credono che l’ex presidente Donald Trump sia segretamente impegnato a combattere un deep state formato da importanti esponenti del Partito Democratico, imprenditori, celebrità di Hollywood pedofile e sataniste.