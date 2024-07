L’autoscala dei pompieri? Fondamentale Come sindaco mi schiererò in prima linea

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) "La questione deldi Carpi per il comando dei Vigili del Fuoco è attenzionata dall’Amministrazione comunale, pienamente consapevole della strategica importanza di avere un mezzo di questo genere sul nostro territorio e non solo". IlRiccardo Righi interviene dopo l’ennesimo allontanamento deldal distaccamento della città dei Pio, e la polemica sollevata da Co.Na.Po., sindacato autonomo vigili del fuoco, per voce del suo segretario provinciale Fabrizio Benvenuti. Dopo mesi di lontananza nel ravennate, infatti, martedì mattina(rimessa a posto perché fortemente usurata e rovinata) era stata rimessa finalmente in servizio a Carpi dopo è rimasta per quindici minuti di orologio, in quanto immediatamente richiesta di nuovo e partita per Ferrara.