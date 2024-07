Juventus Thiago Motta si presenta | voglio squadra orgogliosa E su Vlahovic Chiesa e Yildiz…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Sono contento, felice e soddisfatto di fare l’allenatore di questo club storico come la. Ho la convinzione che oggi si possa aprire un ciclo interessante. I primi giorni sono stati bellissimi, mi sono trovato in una struttura molto bella e con gente preparata. Ringrazio i tifosi e sono contento di essere qui“.sicosì nel nuovo ruolo di allenatore della. Tanti i temi caldi trattati in conferenza stampa, ad iniziare da che tipo disarà quella che ha in mente: “unae felice insieme ai nostri tifosi. Sono arrivato nel momento giusto. Sono contento di essere qui in questo nuovo ciclo. Obiettivi? Dobbiamo prepararci bene e concentrarci al massimo per fare una buona preparazione“. Responsabilità? Parecchie, soprattutto quella di vincere. “Sono d’accordissimo bisogna vincere come in tutte le grandi squadre.