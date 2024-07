Incidente sul lavoro a Massa Marittima | un operaio di 54 anni muore dopo un volo di 10 metri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024)mortale sulin un cantiere a, in provincia di Grosseto: un uomo è caduto da un’altezza di circa 10. Il lavoratore, 54, ha perso la vita pocononostante i tentativi dei rianimatori. A intervenire sul posto, poco prima delle 11 di questa mattina, le ambulanze della Misericordia di, della Pubblica di Scarlino e l’elisoccorso Pegaso 1. Per accertare le dinamiche dell’– ancora ignote – sono intervenuti i carabinieri e i tecnici della Asl Toscana Sud Est, responsabili per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di. L'articolosul: undi 54undi 10proviene da Il Fatto Quotidiano.